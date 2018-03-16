Падение американского вертолета в Ираке: все находящиеся на борту погибли

Все семь военнослужащих погибли в результате инцидента

Семь американских военных погибли в результате падения военного вертолета HH-60 Pave Hawk в Ираке.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на чиновника Минобороны США.

"Это была обычная транспортная операция из Ирака в Сирию, ничего необычного. На борту находились семь человек – все они считаются погибшими", – сообщил чиновник.

Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил соболезнования семьям погибших.

"Наши мысли и молитвы вместе с семьями и близкими отважных военных, погибших в результате крушения вертолета на ирако-сирийской границе вчера. Их жертва в служении нашей стране никогда не забудется", – написал американский президент.

Соединенные Штаты признают, что в Ираке насчитывается около 5200 военнослужащих, которые являются частью коалиции, борющейся с боевиками Исламского государства.

В конце прошлого года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил окончательную победу над Исламским государством, через три года после того, как боевая группа захватила около трети территории Ирака.

Напомним, в воскресенье, 11 марта, вертолет упал в Ист-Ривер в Нью-Йорке. Вертолет AS350 опустился возле северной части острова Рузвельт примерно в 7 часов вечера, перевернулся и упал в воду.

Власти Нью-Йорка заявили, что погибли пять человек из шести, находившихся на борту. Пилот оказался единственным выжившим.