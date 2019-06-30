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Палач по объявлению: на Шри-Ланке впервые за 43 года казнят преступников

30 июня, 21:21

Осужденные за преступления, связанные с наркотиками, четверо заключенных сейчас ждут казни

Фото: Pixabay

Власти Шри-Ланки наняла двух палачей. Впервые за последние более чем 40 лет в стране применят смертную казнь.

Об этом сообщает The Independent.

Изнасилование, незаконный оборот наркотиков и убийства караются смертной казнью на Шри-Ланке, но казни не происходили уже 43 года.

Президент страны Майтрипала Сирисена объявил о прекращении моратория на смертную казнь, который действовал от 1976 года, 26 июня. Этот шаг имеет целью сдерживать торговлю наркотиками. В то же время политические аналитики утверждают, что это повысит популярность действующего президента накануне выборов, которые должны состояться позже в этом году.

Двое палачей, которые должны осуществлять смертельные приговоры, еще должны пройти окончательное обучение, которое займет около двух недель.

Двое палачей, которые должны осуществлять смертельные приговоры, еще должны пройти окончательное обучение, которое займет около двух недель.

Искать палачей начали в феврале, на "вакансию" откликнулись около 100 кандидатов, один даже из США. По словам президента Шри-Ланки, он подписал смертные приговоры четырем заключенным, но им еще об этом не сказали, чтобы избежать беспорядков в тюрьмах.


Решение Шри-Ланки о возобновлении смертной казни было осуждено Великобританией, Канадой, ЕС и ООН.

Отметим, что в мире существуют и более приятные пути заработка на жизнь. Так, например, в Калифорнии была открыта вакансия с зарплатой в 130 тысяч долларов. Соискателям предлагали работу смотрителя маяка на острове неподалеку от Сан-Франциско, но есть одно "но".

В апреле прошлого года исландская авиакомпания открыла вакансию путешественника. Главная задача – рассказывать о своем путешествии и делиться фотографиями в социальных сетях, а за это работодатель предлагает четыре тысячи долларов.

Работа мечты бывает и в Киеве. В Киевском зоопарке еще в 2017 году разыскивали людей, которые бы гладили кошек. Четвероногих там на тот момент было почти 70. Гладить их нужно, пока хватит вдохновения.

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Тег Шри-Ланка, приговор, вакансия, смертная казнь, палач

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