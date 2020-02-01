Палестина полностью прекращает отношения с Израилем и США

Причиной такого шага Аббас назвал якобы несоблюдение Израилем и США существующих договоренностей и международного права

/ Фото: Getty Images

Лидер Палестинской автономии, которая ранее поиздевалась на гимном России при Путине, Махмуд Аббас заявил о полном прекращении отношений с Израилем и США.

Об этом информирует DW.

"Палестинская национальная автономия полностью прекращает отношения с Израилем и США. Об этом объявил глава автономии Махмуд Аббас в субботу, 1 февраля, на внеочередном заседании глав МИД стран-членов Лиги арабских государств в Каире. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив уже проинформированы об этом решении", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, причиной такого шага Аббас назвал якобы несоблюдение Израилем и США существующих договоренностей и международного права.

В частности, глава Палестинской автономии заявил, что не принимает план президента США Трампа по урегулированию палестинско-израильского конфликта.

Как сообщалось, 30 января Махмуд Аббас отправил письмо премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, в котором пригрозил выходом из международного соглашения, заключенного в Осло, в связи с намерением реализовать план президента США по урегулированию конфликта. Ранее Дональд Трамп обнародовал план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает признание Израилем Палестины как государства, однако, палестинцы должны при этом достичь ряда критериев. В частности, речь идет об искоренении терроризма и так называемого возмездия за убийство, установлении свободы слова, проведении политических реформ и борьбе с бедностью.

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