Палестинцы выпустили более 300 ракет по Израилю из Газы

Вчера, 23:59

В результате новой эскалации между Израилем и сектором Газа члены палестинской группировки ХАМАС начали массированные обстрелы Израиля

фото AFP
фото AFP

Боевики из движения ХАМАС запустили в понедельник, в общей сложности, более 300 ракет в сторону Израиля, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на израильских военных.

Ранее сообщалось о пуске свыше 200 ракет. В ответ на эти обстрелы израильская армия нанесла удары по позициям движения ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа. Как сообщают в Армии обороны Израиля, преимущественная часть снарядов разорвалась на незаселенной местности, однако некоторые упали в жилых районах. В частности, пострадали города Сдерот и Офаким на юге страны. Одна из ракет попала в автобус, в результате чего серьезно пострадал 19-летний молодой человек. 

Напомним, что накануне в Секторе Газа произошли серьезные столкновения палестинцев с израильскими солдатами, в ходе которых погибли восемь человек.

Также мы писали о том, что после гибели палестинцев боевики ХАМАСа выпустили не менее 10 ракет по населенным пунктам Израиля. В ответ израильтяне объявили о начале военной операции.

Кроме того, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху палестинским радикалам нанесением мощных и болезненных ударов в случае продолжения атак с территории анклава. 
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