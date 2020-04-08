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Пандемия в Китае идет на спад: за сутки от коронавируса умерло два человека

8 апреля, 05:17

Елена Кузьмич

Количество заразившихся людей, прибывших из-за границы, увеличилось на 59

Число умерших в Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние сутки выросло на два человека, количество заразившихся людей, прибывших из-за границы, увеличилось на 59, до 1 042 человек.

Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94,4% инфицированных, в том числе 112 человек поправились за последние сутки. Число заразившихся с декабря 2019 года составило более 81,8 тыс., официальный показатель смертности от заболевания — 4% (умерли более 3,3 тыс. человек). В стране все еще насчитывается 1 190 инфицированных. Уже месяц показатель ежедневного увеличения числа заразившихся колеблется на уровне 100 и менее людей, а в последние дни составляет от 30 до 60, что свидетельствует о стабильном улучшении эпидемиологической ситуации.

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В КНР почти отсутствуют местные случаи заражения, во вторник, 7 апреля, было выявлено три. Большинство инфицированных прибывает из-за рубежа. С 28 марта граница временно закрыта для иностранцев, поэтому почти все приезжающие в страну заболевшие — китайские граждане (за исключением иностранцев, у которых в период двухнедельной изоляции после прибытия за последние дни все-таки был обнаружен вирус).

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7 апреля медики впервые с 19 января не зафиксировали в Китае ни одного летального исхода от коронавируса. Однако власти сохраняют повышенные меры безопасности, по-прежнему действует ряд правил, регламентирующих поведение людей в общественных местах. В связи с нормализацией ситуации со среды после 76-дневного карантина восстановлено транспортное сообщение с главным очагом пневмонии КНР — городом Уханем. С 1 апреля национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания — их в Китае насчитывается 1 095, в том числе 137 случаев были зарегистрированы за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что в китайском Ухане около 15% кошек заражены коронавирусом.

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Китай жертвы коронавирус

Источник: ТАСС

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