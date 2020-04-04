В китайском Ухане около 15% кошек заражены коронавирусом

Пока точно не известно, как вирус попал в организм животных

Около 15% животных в Ухане заражены COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты наблюдений ученых из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, размещенные в электронной научной библиотеке bioRxiv.

В ходе исследования ученые посетили приюты для животных, находящиеся в разных частях Уханя. Они взяли образцы крови у 102 бродячих и домашних кошек.

"Наши данные показывают, что COVID-19 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки, – говорится в исследовании. – Мы открыли антитела к COVID-19 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией".

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Эксперты утверждают, что вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем, но не сообщается, могут ли кошки заразить людей. В то же время случаи передачи вируса от кошек к человеку пока не зафиксировали.

Предполагается, что вирус в организм животных мог попасть как при контактах с людьми, так и в результате взаимодействий с частицами вируса, которые накопились на поверхности различных объектов окружающей среды.

На сегодня тестов на коронавирус для кошек не существует. Для обнаружения инфекции ученые изобрели специальные индикаторы на основе белков оболочки SARS-CoV-2. Биологи утверждают, что на кошек инфекция действует также сильно, как и на людей.

Напомним, первый случай передачи коронавируса от человека к кошкезарегистрирован в Гонконге. Об этом говорится в распространенном сообщении Всемирной организации по охране здоровья животных.

Также мы писали, можно ли подхватить коронавирус от кота или собаки.

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