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В китайском Ухане около 15% кошек заражены коронавирусом

4 апреля, 13:07

Татьяна Очеретяна

Пока точно не известно, как вирус попал в организм животных

Около 15% животных в Ухане заражены COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты наблюдений ученых из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, размещенные в электронной научной библиотеке bioRxiv.

В ходе исследования ученые посетили приюты для животных, находящиеся в разных частях Уханя. Они взяли образцы крови у 102 бродячих и домашних кошек.

"Наши данные показывают, что COVID-19 заразил популяцию кошек в Ухане во время вспышки, – говорится в исследовании. – Мы открыли антитела к COVID-19 в организме более десяти кошек из Уханя. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, которые охвачены эпидемией".

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Эксперты утверждают, что вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем, но не сообщается, могут ли кошки заразить людей. В то же время случаи передачи вируса от кошек к человеку пока не зафиксировали.

Предполагается, что вирус в организм животных мог попасть как при контактах с людьми, так и в результате взаимодействий с частицами вируса, которые накопились на поверхности различных объектов окружающей среды.

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На сегодня тестов на коронавирус для кошек не существует. Для обнаружения инфекции ученые изобрели специальные индикаторы на основе белков оболочки SARS-CoV-2. Биологи утверждают, что на кошек инфекция действует также сильно, как и на людей.

Напомним, первый случай передачи коронавируса от человека к кошкезарегистрирован в Гонконге. Об этом говорится в распространенном сообщении Всемирной организации по охране здоровья животных.

Также мы писали, можно ли подхватить коронавирус от кота или собаки.

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