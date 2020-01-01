Папа Римский едва отбился от женщины: видео инцидента

Франциск вышел к людям и с удовольствием с ними фотографировался, приветствовал их

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В канун Нового года у Папы Римского Франциска возник неприятный инцидент с одной из паломниц, пришедшей на праздничную молитву.

Так, после праздничного богослужения в базилике Папа посетил рождественский вертеп на площади Святого Петра в Риме и приветствовал собравшихся там паломников. Он проходил рядом с людьми, приветствовал их за руку.

В какой-то момент он попытался отдалиться от толпы, но женщина схватила его за руку и сильно потянула в свою сторону, что разозлило понтифика и он надавал ей по рукам, после чего удалился в испорченном настроении.

А пока Папа Римский поздравлял паломников в Риме, в Украине Владимир Зеленский в качестве президента впервые выступил с новогодним обращением. Глава государства решил не мучить украинцев непонятными политическими и экономическими терминами и обратился на доступном языке. Он пожелала соотечественникам быть здоровыми в новом году, чтобы было больше поводов для улыбок, и призвал к взаимному уважению. Также Зеленский попросил украинцев честно ответить на один важный вопрос.

Читайте также полный текст новогоднего поздравления Зеленского.

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