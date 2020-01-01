Так кто же мы: новогоднее обращение Зеленского к народу, полный текст

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Новым годом. Сайт "Сегодня" приводит полный текст обращения главы государства.

Дорогие украинцы!

Обычно в новогоднем поздравлении президенты рассказывают нам о росте ВВП, падение инфляции, имплементацию, девирсефикацию и другие очень непонятные термины. Одним словом, утверждают, что на самом деле мы стали жить лучше, просто пока вы этого не заметили. И поэтому очень часто при обращении президента мы выключаем звук. Ждем, пока он закончит свою сказку, чтобы наконец перейти к шампанскому, бутербродам с шпротами и оливье. Сегодня будет иначе.

Давайте сегодня каждый честно ответит сам себе на важный вопрос: кто я? Президент Украины, успешный адвокат, обычная домохозяйка, студент-философ из Могилянки, агроном с Черкащины. Кто я? Бывший фотограф, который защищает страну на Востоке? Бывший физик, который моет посуду в Италии? Или бывший химик, который строит высотку в Нововсибирске? Донецкий врач, что переехал и открыл собственную практику? Или учитель из Луганска, который переехал, два года таксовал и в конце вернулся? Кто я?

Тот, кто 10 лет живет за границей и любит Украину в интернете? Тот, кто потерял все в Крыму и начал с нуля в Харькове? ИТ-шник, что мечтает убежать из страны? Или пленный, что мечтал вернуться домой? Кто я?

Житель Франковска, который защищает свой родной язык? Уроженец Гурзуфа, который хранит свой родной язык? Житель Берегово, который хранит родной язык? Или житель Краматорска, который говорит на родном языке? Тот, кто выучил украинский? Потому что нормально знать государственный язык. Или тот, кто не хочет этого делать? Кто я?

Тот, кто платит налоги? Подрезает на дороге? Держит дома собаку? Рыжий? Мусульмамин? Имеет недостатки слуха? Ненавидит оливки? Либерал? Отличник? Не смотрел "Игру престолов"? Сангвиник? Веган? Козерог? Не уступает место в метро? Донор крови? Отказался от пластика?

Это каждый из нас. Это украинцы. Такие, как есть. Не идеальны и не святые. Потому что просто люди. Живые. Со своими недостатками и "тараканами". Но в нашем паспорте не указано: правильный или неправильный украинец. Нету строки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там написано "гражданин Украины", имеет права и обязанности. Мы с вами очень разные. Так кто же мы?

73%, которые выбрали президента? 25%, которые его не воспринимают? Те, кто не ходил на выборы? Те, кто отмечает Рождество 25-го декабря? Или те, кто 7-го января? Кто знаком 100 лет? И кто встретился в 2014-м? Те, кто сделали самый большой в мире самолет и ставят заглушку вместо ремня безопасности? Читаем Жадана слушаем Maruv? Смотрим "Иронию судьбы" или смотрим "Один дома"? Болеем за "Динамо" или за "Шахтер"? Или вместе – за Ломаченко и Усика? Те, кто празднуют 8 марта? Или, наоборот, считает его пережитком "совка"? Идем в воскресенье в церковь, или ничего не делаем в субботу? Мы те, кто говорят "я тебе кохаю" или "я тебя люблю? Все это и есть мы!

И как же нам, таким разным, жить дальше вместе?

Отгородиться огромным забором? Кто-то убедил нас, что наши различия имеют значение. А вдруг это не так? Представьте себе, разве нас мало что объединяет? Мы одинаково гордимся большими украинцами. Перестали бы мы их уважать, узнав, за кого на выборах голосовали Шевченко или Леся Украинка? Если бы Сковорода или Хмельницкий имели разные взгляды относительно НАТО? Нам было бы важно, в какую церковь ходят Каденюк и Лобановский? Что думают Антонов или Королев о растаможивании автомобилей? И как Ступка или Быков относятся к нормандскому формату? Мы ценим их за другое. Потому что ценим мы на самом деле другое.

Мы одинаково радовались, когда наши вышли на "Евро". Одинаково улыбаемся, ездя ровной дорогой. Одинаково радуемся рождению первенца. И не важно, мальчика или девочки. Мы счастливы, если влюблены. Хоть в Славянске, хоть в Дрогобыче. И кресты на могилах наших солдат что в Тернополе, что в Кривом Роге, не соревнуются у патриотизме. А когда вернулись наши моряки и наши пленные, мы плакали от счастья все: и украиноязычные, и русскоговорящие. И обычная домохозяйка. И успешный адвокат. И президент Украины. В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей.

Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна, где нету войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где не важно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен. И если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить.

Дорогие украинцы!

В новом 2020-м году я желаю всем нам уважать друг друга. Быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения утром. Мира всем нам!

И давайте помнить, что любить Украину – значит любить всех украинцев, в каком уголке нашей страны они не родились бы.