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Папа Римский из-за коронавируса проведет богослужение через сеть

7 марта, 20:17

Руслан Ровик

Понтифик решил провести молитву в режиме онлайн-трансляции

Папа Римский проведет богослужение не из окна на площади Святого Петра, а через сеть, в режиме онлайн-трансляции из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Vatican News.

"Молитва Angelus в воскресенье 8 марта будет проходить с библиотеки Апостольского дворца, а не на площади, из окна. Молитва будет транслироваться в прямом эфире и на экранах на площади Святого Петра", - говорится в сообщении.

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Общая аудиенция с участием Папы Римского 11 марта пройдет в таком же формате.

В Ватикане добавили, что эти решения были приняты по просьбе итальянских властей и "необходимы для того, чтобы избежать риска распространения COVID-19 из-за риска скопления людей возле пунктов контроля безопасности для доступа на площадь".

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Напомним, ранее Папа Римский Франциск, который уже неделю простужен, прошел проверку на коронавирус.

Более подробно читайте в материале: "Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

О том, как избежать заражения, смотрите в сюжете:

Видео: СНБО

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Папа Римский молитва богослужение понтифик коронавирус

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