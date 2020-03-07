Папа Римский из-за коронавируса проведет богослужение через сеть

Папа Римский проведет богослужение не из окна на площади Святого Петра, а через сеть, в режиме онлайн-трансляции из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Vatican News.

"Молитва Angelus в воскресенье 8 марта будет проходить с библиотеки Апостольского дворца, а не на площади, из окна. Молитва будет транслироваться в прямом эфире и на экранах на площади Святого Петра", - говорится в сообщении.

Реклама

Общая аудиенция с участием Папы Римского 11 марта пройдет в таком же формате.

В Ватикане добавили, что эти решения были приняты по просьбе итальянских властей и "необходимы для того, чтобы избежать риска распространения COVID-19 из-за риска скопления людей возле пунктов контроля безопасности для доступа на площадь".

Напомним, ранее Папа Римский Франциск, который уже неделю простужен, прошел проверку на коронавирус.

Более подробно читайте в материале: "Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

О том, как избежать заражения, смотрите в сюжете:

Видео: СНБО

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама