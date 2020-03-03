Папа Римский прошел проверку на коронавирус: СМИ выяснили подробности

Ватикан официально не сообщал об обследовании понтифика

Папа Римский Франциск, который уже неделю простужен, прошел проверку на коронавирус. Об этом сообщает издание Il Messaggero со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает газета, 83-летний Папа уже неделю болеет, во время недавней встречи с верующими у него был сильный кашель.

Папа Римский простудился. Фото: REUTERS/FW1F/William Maclean

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В последние дни у Папы Франциска была повышенная температура и боль в горле, врачи обследовали его на наличие коронавируса. Результат был отрицательным.

Ватикан официально не сообщал об обследовании понтифика.

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Видео: СНБО

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