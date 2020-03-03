Папа Римский прошел проверку на коронавирус: СМИ выяснили подробности

Папа Римский Франциск, который уже неделю простужен, прошел проверку на коронавирус. Об этом сообщает издание Il Messaggero со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает газета, 83-летний Папа уже неделю болеет, во время недавней встречи с верующими у него был сильный кашель.
В последние дни у Папы Франциска была повышенная температура и боль в горле, врачи обследовали его на наличие коронавируса. Результат был отрицательным.
Ватикан официально не сообщал об обследовании понтифика.
Согласно последним данным, в Италии число летальных случаев от китайского коронавируса COVID-19 увеличилось до 52. Количество зараженных выросло до 1835 человек, 149 вылечились. Около 166 человек остаются в реанимации.
В Украине коронавирус не зафиксирован. В Минздраве рассказали, как наша страна подготовилась на случай появления коронавируса.
Тем временем в СНБО представили семь правил безопасности, которые помогут избежать заражения коронавирусом.
Более подробно читайте в материале: "Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".
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