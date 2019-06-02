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Папа Римский возвел в лик блаженных румынских епископов, ставших жертвами коммунизма

2 июня, 14:06

Беатификация состоялась в ходе божественной литургии в Блаже

Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск. Фото: AFP

Папа Римский Франциск возвел в лик блаженных семь греко-католических епископов, которые стали жертвами коммунистического режима в Румынии. Беатификация состоялась в ходе божественной литургии в румынском Блаже, которую возглавил римский понтифик.

В проповеди перед 60 тысячами собравшихся глава Римско-католической церкви подчеркнул, что на сегодняшний день существует опасность новой идеологической колонизации, хотя ущемлявшие свободы диктаторские режимы преодолены. По его словам, идеологические колонизации обесценивают человеческое достоинство, жизнь, брак, семью.

Напомним, что в Блаже находится резиденция главы Румынской греко-католической церкви. После прихода к власти коммунистического режима греко-католическая церковь подверглась жестоким гонениям. В 1948 году она была юридически ликвидирована, а все имущество передано Румынской православной церкви. Шесть епископов были арестованы, пять из них вскоре умерло в тюрьме. Церковь около 50 лет существовала в подполье и только после падения режима Чаушеску греко-католики Румынии смогли выйти из подполья.

На данный момент Ватикан придерживается позиции, что беатификация греко-католических епископов в преимущественно православной Румынии служит сближению православных и католиков в стране.

В прошлом месяце Папа Римский Франциск побывал с официальным визитом Северной Македонии, став первым главой Римско-католической церкви, который посетил Скопье.

Также прошлым летом Папа Римский Франциск впервые за 40 лет посетил Ирландию, где выразил возмущение неспособностью церковной власти наказать священников за "отвратительные преступления" над детьми.

Не так давно Папа Франциск не разрешил верующим целовать свое кольцо:


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Тег Румыния, Папа Римский, епископ

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ТАСС

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