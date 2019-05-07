Исторический визит Папы Римского в Македонию: появились яркие фото из Скопье
Франциск стал первым понтификом, которые посетил эту бывшую югославскую республику
Папа Римский Франциск прибыл с официальным визитом в сменившую ранее в этом году свое название Северную Македонию, став главой Римско-католической церкви, который посетил Скопье.
В рамках своей трехдневной апостольской поездки на Балканы понтифик встретился с руководством страны. В частности, его приветствовал президент Георге Иванов и другие чиновники.
В ходе встречи с Ивановым и местным премьер-министром Зораном Заевым Франциск высоко оценил поддержку многонациональности и многоконфессиональности культуры Северной Македонии, назвав ее примером мирного сосуществования и мостом между Востоком и Западом.
Кроме того, Папа Римский провел мессу на главной площади македонской столицы и посетил мемориал памяти Агнес Гондже Бояджиу, более известной как Мать Тереза – известной послушницы и христианской миссионерки, которая родилась и росла в Скопье.
Вместе с македонскими религиозными лидерами он освятил закладной камень святилища, которое планируется построить поблизости в честь матери Терезы.
Стоит отметить, что предстоятели Римско-католической церкви посещали бывшие югославские республики и прежде, но только не Македонию – Хорватию, Словению, а также Боснию и Герцеговину.
Напомним, что прошлым летом Папа Римский Франциск впервые за 40 лет посетил Ирландию, где выразил возмущение неспособностью церковной власти наказать священников за "отвратительные преступления" над детьми.
Мы также писали о поездке понтифика в Латвию, где он почтил память жертв советского и нацистского режимов, возложив цветы к памятнику Свободы.
Визит Папы Римского Франциска в Македонию является одной из главных тем 7 мая. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
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