Парламент Турции продлил на год разрешение на военные операции в Сирии и Ираке

Парламент Турции во вторник ратифицировал продление на год мандата, который позволяет Анкаре проводить военные операции в Ираке и Сирии в случае угрозы безопасности, сообщает агентство Associated Press.
Мандат продлен до 30 октября 2020 года. Срок предыдущего истекал 30 октября этого года.
Таким образом, турецкие парламентарии продлевают действие этого разрешение ежегодно с 2014 года.
Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений. После этого состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, в ходе которых стороны обсудили процесс создания зоны безопасности на севере Сирии, к востоку от Евфрата, и договорились встретиться в Вашингтоне в ноябре.
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