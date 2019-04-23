Серия терактов в Шри-Ланке: число жертв достигло 310

В полиции Шри-Ланки озвучили новые данные по жертвам нападения

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha.

После серии взрывов в Шри-Ланке, которые прогремели 21 апреля, число жертв достигло 310 человек. Об этом сообщило интернет-издание Quint со ссылкой на данные местной полиции.

Ранее сообщалось о 290 жертвах террористических атак.

В воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке почти одновременно произошли шесть взрывов около 08:45 местного времени (06:15 по Киеву). Первый прогремел в церкви святого Антония в районе Кочикаде в Коломбо, второй — в церкви св. Себастьяна в Негомбо в 30 км севернее Коломбо, третий — в церкви в городе Баттикалоа на востоке острова.

Примерно в это же время взрывы прогремели в местных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Седьмой взрыв позже произошел в районе столичного зоопарка, восьмой — в столичном районе Дематагода.

В церквях в это время шли пасхальные службы. Среди постояльцев отелей также было немало иностранцев, многие из которых прибыли на остров туристами, чтобы отметить Пасху в экзотическом месте.

Между тем, полиция Шри-Ланки задержала еще пятерых подозреваемых в связи с серией скоординированных взрывов в день католической Пасхи. Один из подозреваемых был задержан в ходе спецоперации в городе Кандане, при нем нашли устройства связи. Четыре человека были задержаны в городах Гампола и Катугастота. Таким образом число задержанных достигло 29 человек.

Ранее мы писали о том, что число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье, 21 апреля, на территории островного государства, достигло 290 человек, число раненых составляет около 500 человек.

Напомним, что объектами атаки стали три элитных отеля в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По данным МИД Украины, граждан страны среди жертв или потерпевших нет – либо украинским дипломатам об этом не сообщали.

Ранее появилась информация о том, что волну терактов на Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath. По данным местной полиции, предупреждение о возможных атаках на церкви появилось десять дней назад. Как минимум два взрыва, действительно, были совершены террористами-смертниками.

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