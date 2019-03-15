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Бойня в Новой Зеландии: как все было и что известно о террористах

Сегодня, 11:44

Различные страны мира уже выразили свои соболезнования в связи с гибелью почти полусотни прихожан мечетей в Крастчерче

Фото: AFP
Бойня в Новой Зеландии: как все было и что известно о террористах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b73/f80/5c8b73f80fa12.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b73/f80/5c8b73f80fa12.jpg Другие страны Различные страны мира уже выразили свои соболезнования в связи с гибелью почти полусотни прихожан мечетей в Крастчерче

Массовый расстрел прихожан мечетей в новозеландском городе Крайстчерч (провинция Кентербери) является терактом, а одному из четверых людей, которые это совершили уже предъявлены обвинения, пишут СМИ.

"Сейчас предельно ясно, что эти нападения можно охарактеризовать только как теракт. И после них мы должны стать особенно бдительными против любой экстремистской идеологии", — заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Как развивались события

Около 13:45 по местному времени (3:45 по Киеву), то есть после дневного намаза, группа людей вошла в расположенные по близости мечети Аль-Нур и Линвуд и, угрожая огнестрельным оружием, заблокировала выход и начала расстреливать мусульман.

На момент захвата в мечетях находились порядка двух и трех сотен человек соответственно.

При этом один из террористов, 28-летний Брентон Таррант, транслировал происходящие при помощи камеры Go Pro.

Что известно о террористах

В ходе действий правоохранительных органов через некоторое время удалось освободить заложников. Точное число нападавших пока не называлось, но сперва сообщили об аресте четверых подозреваемых (трое мужчин и одной женщины), но позже информацию уточнили – задержаны трое. Также сообщалось о самоубийстве двух других злоумышленников.

Как сообщил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш, одному из задержанных, 28-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.

"Остальные пока допрашиваются офицерами полиции, однако в свое время обвинения будут предъявлены всем троим", — отметил комиссар, добавив, что никто из задержанных не состоял в террористических организациях.

Об остальных преступниках информации пока нет, однако в правительстве Австралии уже подтвердили, что один из виновников был гражданином этой страны.

Реакция мира на произошедшее

Свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче уже выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и другие страны осудили атаку. К тому же, австралийский премьер Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах.

С осуждением также выступили и в Интерполе, выразив готовность предоставить властям страны необходимую помощь в расследовании происшествия.

Напомним, что на данный момент официальное количество погибших достигло 49 человек (не менее 41 – в Аль-Нур и семи – в Линвуде, еще один скончался от ранений в больнице), десятки пострадавших находятся в больницах

Расстрел мечетей в Новой Зеландии является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":

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Тег теракт, мусульмане, стрельба, расстрел, новая зеландия, мечеть

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Источники:

Сегодня , ТАСС

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