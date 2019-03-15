Бойня в Новой Зеландии: как все было и что известно о террористах
Различные страны мира уже выразили свои соболезнования в связи с гибелью почти полусотни прихожан мечетей в Крастчерче
Массовый расстрел прихожан мечетей в новозеландском городе Крайстчерч (провинция Кентербери) является терактом, а одному из четверых людей, которые это совершили уже предъявлены обвинения, пишут СМИ.
"Сейчас предельно ясно, что эти нападения можно охарактеризовать только как теракт. И после них мы должны стать особенно бдительными против любой экстремистской идеологии", — заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
Как развивались события
Около 13:45 по местному времени (3:45 по Киеву), то есть после дневного намаза, группа людей вошла в расположенные по близости мечети Аль-Нур и Линвуд и, угрожая огнестрельным оружием, заблокировала выход и начала расстреливать мусульман.
На момент захвата в мечетях находились порядка двух и трех сотен человек соответственно.
При этом один из террористов, 28-летний Брентон Таррант, транслировал происходящие при помощи камеры Go Pro.
Что известно о террористах
В ходе действий правоохранительных органов через некоторое время удалось освободить заложников. Точное число нападавших пока не называлось, но сперва сообщили об аресте четверых подозреваемых (трое мужчин и одной женщины), но позже информацию уточнили – задержаны трое. Также сообщалось о самоубийстве двух других злоумышленников.
Как сообщил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш, одному из задержанных, 28-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.
"Остальные пока допрашиваются офицерами полиции, однако в свое время обвинения будут предъявлены всем троим", — отметил комиссар, добавив, что никто из задержанных не состоял в террористических организациях.
Об остальных преступниках информации пока нет, однако в правительстве Австралии уже подтвердили, что один из виновников был гражданином этой страны.
Реакция мира на произошедшее
Свои соболезнования в связи со случившихся в Крайстчерче уже выразили Европарламент, Турция, Австралия, а Совет Европы, Испания, Пакистан и другие страны осудили атаку. К тому же, австралийский премьер Скотт Моррисон распорядился приспустить флаги в стране в память о жертвах.
С осуждением также выступили и в Интерполе, выразив готовность предоставить властям страны необходимую помощь в расследовании происшествия.
Напомним, что на данный момент официальное количество погибших достигло 49 человек (не менее 41 – в Аль-Нур и семи – в Линвуде, еще один скончался от ранений в больнице), десятки пострадавших находятся в больницах
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