Пашниян сформировал новое правительство Армении

Президент Армении Армен Саркисян 12 мая подписал необходимые указы о назначении новых членов правительства по предложению премьер-министра Никола Пашиняна, об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Вице-премьером в новом правительстве стал Мгер Григорян. Министерство иностранных дел возглавил Зограб Мнацаканян. Министерство труда и социальных вопросов – Мане Тандилян, Минфин – Атом Джанджугазян, Минюст – Артак Зейналян.

Ранее на этой неделе также были подписаны указы о назначении первым вице-премьером Арарата Мирзояна и вице-премьером – Тиграна Авиняна.

Министром обороны стал Давид Тоноян, министром территориального управления и развития – Сурен Папикян, министром образования – Араик Арутюнян. Министерство диаспоры возглавил Мхитар Айрапетян. Полицию возглавил Валерий Осипян, Службу национальной безопасности – Артур Ванецян.

Как известно, Никола Пашинян был назначен премьер-министром Армении 8 мая 2018 года после массовых протестов, которые длились по всей стране с 13 апреля.

Пашинян был единственным кандидатом на эту должность. Предыдущий премьер Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых митингов сторонников оппозиции. Акции протеста также привели к распаду правящей парламентской коалиции.

Десятки тысяч граждан 8 мая собрались на площади Республики в центре Еревана, куда их накануне пригласил сам Пашинян для празднования "эпохальной победы". Кроме того, за день до голосования Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми к новым акциям протеста, если 8 мая парламент не изберет его главой правительства.

Напомним, 1 мая Республиканская партия Армении, которая имеет большинство в парламенте, заблокировала избрание Пашиняна. Это привело к новым протестам в Армении, после которых правящая партия согласилась помочь избранию Пашиняна главой правительства