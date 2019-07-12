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Пассажирский автобус съехал в ущелье в Пакистане: 12 человек погибли

12 июля, 11:29

Органы правопорядка устанавливают причину инцидента

Фото: Pixabay

По меньшей мере 12 человек погибли, трое получили травмы в ДТП в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана после того как пассажирский автобус съехал в ущелье. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил телеканал GeoTV.

По данным местных властей, инцидент произошел в округе Верхний Кохистан.

При ДТП выжили трое детей, они доставлены в ближайшую больницу. Органы правопорядка устанавливают причину инцидента.

Напомним, по меньшей мере 13 человек погибли, десятки получили ранения в результате ДТП с участием автобуса около города Атток в провинции Пенджаб. Водитель рейсового автобуса, направлявшегося из Свата в Лахор, не справился с управлением на скользкой дороге. В результате транспортное средство вылетело с проезжей части. Как сообщается, автобус перевозил 59 человек.

Кроме того, в той же провинции Пакистана произошло столкновение пассажирского поезда с товарным. По меньшей мере девять человек погибли, еще 67 получили ранения. 

По информации местных телеканалов, пассажирский поезд на полном ходу врезался в стоящий товарный поезд в городе Рахимъяр-Хан. Отмечается, что перевозящий людей состав следовал не по своему пути. Информация о состоянии здоровья пострадавших, среди которых 11 детей, не приводится, они транспортируются в близлежащие больницы.

Напомним, на территории Масаллинского района на юге Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса. Уже известно о восьми погибших. 

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Тег автобус, ДТП, Пакистан, пассажиры, ущелье

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