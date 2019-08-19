Переговоры Нетаньяху с Зеленским: обсудят пенсионное соглашение между Украиной и Израилем

Фото из открытых источников.

В понедельник, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретится и проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

Отмечается, что встреча состоится в рамках визита Нетаньяху в Украину.

Кроме того, Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

В свою очередь, перед вылетом в Киев, вечером 18 августа, премьер-министр Израиля Нетаньяху сказал, что намерен обсудить с президентом Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение между двумя странами.

Официальный визит премьера Израиля продлится до 20 августа.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху летит в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американское еженедельное издание The Jewish Press писало, что визит будет двухдневным, продлится 18-19 августа и будет даже кое в чем уникальным. Как оказалось, глава правительства Израиля совершит первый за 20 лет визит в Украину

Кроме того, Нетаньяху будет первым лидером мирового масштаба, который встретится с новым президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В Офисе президента раскрыли детали предстоящей встречи.

Напомним, в марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

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