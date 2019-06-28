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Встреча в Вене может стать последним шансом для спасения ядерной сделки – МИД Ирана

28 июня, 09:58

Иран считает, что другие страны из соглашения должны подумать "как можно вернутся к исполнению своих обязательств"

Фото: Flickr

Заседание совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), которое пройдет в Вене, может стать последним шансом для спасения сделки. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мне кажется, это заседание может стать последним шансом для оставшихся в соглашении участников, чтобы они сели и подумали, как можно вернуться к исполнению своих обязательств в рамках СВПД", — цитирует агентство Fars слова Мусави.

Он надеется, что на предстоящей встрече участники ядерной сделки, "помимо прежних деклараций и уже опубликованных заявлений, предпримут реальные и эффективные шаги, чтобы Иран убедился в их приверженности договоренностям".

Ожидается, что на заседании в Вене представители Ирана, России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, а также дипломаты ЕС обсудят, как сохранить СВПД, который сейчас находится под угрозой.

Также, как известно, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из соглашения, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение запретительных мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

На выход Ирана и США из СВПД отреагировали в ЕС.Европейская тройка посредников ООН - Великобритания, Германия и Франция – отвергла ультиматум Ирана СВПД. При этом представители ЕС также осудили и новые санкции США против Ирана.

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Тег Иран, ядерная сделка, СВПД

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