Перестрелка между Арменией и Азербайджаном: в Ереване назвали виновного

Руководство Армении возлагает на Азербайджан полную ответственность за новое обострение, которое произошло на границе двух государств.

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Об этом, как сообщает ТАСС, 13 июля заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Вчера азербайджанские Вооруженные силы прибегли к провокационным действиям и атаковали наши позиции в направлении села Мовсес. Сегодня утром эти действия возобновились. Таким образом, военно-политическое руководство Азербайджана будет нести всю ответственность за дестабилизацию в регионе", – сказал он.

Министерство иностранных дел Армении сообщило ОБСЕ о происходящем и обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращения огня.

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Напомним, 12 и в ночь на 13 июля Армения и Азербайджан обменялись ударами из артиллерии, минометов и танков в районе населенного пункта Товуз, сообщив о потерях в рядах врага. Азербайджанское Минобороны подтвердило гибель троих и ранении пятерых своих военнослужащих, армянская сторона сообщила о двух легко раненых служащих пограничной полиции.

В свою очередь, по данным Баку, были уничтожены армянские опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила.

Напомним, в 1988-1994 годах между Арменией и Азербайджаном шла война на этнической почве за контроль над Нагорным Карабахом. Однако столкновения между странами на общей границе не прекратились и после подписания мирного договора. Последний раунд эскалации в Нагорном Карабахе завершился в прошлом году, оставив после себя жертвы как с одной, так и с другой стороны.

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