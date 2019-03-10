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По меньшей мере 10 погибших в самолете Ethiopian Airlines были сотрудниками ООН

Сегодня, 22:04

Гутерреш отметил, что "глубоко опечален трагической потерей жизней"

Фото: AFP
По меньшей мере 10 погибших в самолете Ethiopian Airlines были сотрудниками ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/56f/ca3/5c856fca34318.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/56f/ca3/5c856fca34318.jpg Другие страны Гутерреш отметил, что "глубоко опечален трагической потерей жизней"

В аварии самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения), погибли по меньшей мере 10 сотрудников Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в ООН.

"По меньшей мере десять человек, связанных с Организацией Объединенных Наций, были среди погибших в результате крушения самолета Ethiopian Airlines близ города Аддис-Абеба в воскресенье", – отметил источник в ООН.

Установить точное количество персонала ООН на самолете сложно, потому что не все регистрировались на рейс по паспортам ООН, сообщил источник. В своем заявлении Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что "глубоко опечален трагической потерей жизней".

"Организация Объединенных Наций контактирует с эфиопской властью и тесно сотрудничает с ней для установки деталей о судьбе представителей Организации Объединенных Наций, которые потеряли жизнь в этой трагедии", - говорится в заявлении ООН.

Ранее сообщалось, что граждане 33 государств были на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, в результате крушения Boeing 737 никто не выжил.

Напомним, что лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение.  

Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.

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Тег Эфиопия, крушение, самолет

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