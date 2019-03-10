По меньшей мере 10 погибших в самолете Ethiopian Airlines были сотрудниками ООН
Гутерреш отметил, что "глубоко опечален трагической потерей жизней"
В аварии самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения), погибли по меньшей мере 10 сотрудников Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в ООН.
"По меньшей мере десять человек, связанных с Организацией Объединенных Наций, были среди погибших в результате крушения самолета Ethiopian Airlines близ города Аддис-Абеба в воскресенье", – отметил источник в ООН.
Установить точное количество персонала ООН на самолете сложно, потому что не все регистрировались на рейс по паспортам ООН, сообщил источник. В своем заявлении Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что "глубоко опечален трагической потерей жизней".
"Организация Объединенных Наций контактирует с эфиопской властью и тесно сотрудничает с ней для установки деталей о судьбе представителей Организации Объединенных Наций, которые потеряли жизнь в этой трагедии", - говорится в заявлении ООН.
Ранее сообщалось, что граждане 33 государств были на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, в результате крушения Boeing 737 никто не выжил.
Напомним, что лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение.
Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.
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