По стопам Украины: как добивается своего томоса Черногория

/ Фото: Pixabay

Черногория продолжает свой путь обретения автокефалии от Сербской православной церкви.

На данный момент парламент страны обсуждает законопроект о свободе вероисповедания, который предполагает изъятие собственности Сербской православной церкви в стране. В случае принятия Сербская церковь рискует лишиться 650 черногорских святынь, включая известный в православном мире монастырь Острог.

На этом фоне митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий призвал премьер-министра Черногории Душко Марковича отложить рассмотрение закона.

Реклама

"Мы хотим, чтобы правительство отложило законопроект на период после Рождества, чтобы не ругаться на Рождество. Повторяю, мы не хотим отмены закона, но мы хотим, чтобы он был принят в диалоге с церковью и остальными религиозными объединениями. Этого диалога до сих пор не было", — цитирует Амфилохия телеканал RTCG.

В свою очередь, Маркович заверил в том, что данный законопроект не угрожает Черногорско-Приморской митрополии Сербской церкви, не имеет никаких скрытых мотивов и не угрожает объектам митрополии и статусу священников.

В тренде Импичмент Трампу и теракт на Лубянке: главные события мира

Напомним, ранее спикер Киевской митрополии ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий рассказал, почему признание автокефалии Православной церкви Украины стало краеугольным камнем в православном мире и в Черногории, в частности.

Новости "Сегодня" также сообщали о реакции Сербской православной церкви на признание автокефалии ПЦУ Элладским патриархатом.

Торжественная церемония вручения Украине Томоса об автокефалии Православной поместной церкви состоялась 6-7 января в Стамбуле при участии Вселенского патриарха Варфоломея, президента Петра Порошенко и главы ПЦУ Епифания.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама