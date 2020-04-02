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Победившие коронавирус китайцы снова едят летучих мышей

2 апреля, 12:38

Станислав Кожемякин

Именно рукокрылые считаются переносчиками инфекции

После того, как в Китае побороли эпидемию COVID-19 и ослабили карантинные меры, местные жители снова начали есть летучих мышей, от которых, как считается, люди и заразились коронавирусом.

2 апреля корреспондент газеты Daily Mail сообщил, что на вновь открывшихся китайских базарах опять торгуют рукокрылыми – эти животные, как и многие другие, используются в китайской народной медицине.

В частности, на большом внутреннем рынке в городе Гуйлин на юго-западе Китая все выглядит как и до эпидемии – базар снова наполнили покупатели, а на прилавках стоят все те же ржавые клетки с домашними животными.

Сохранилась и прежняя "атмосфера" с лужами крови на полу, перемешанной с внутренностями разделанных туш.

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"Здесь все считают, что вспышка эпидемии закончилась, и больше не о чем беспокоиться. Для них это просто чужая проблема", — утверждает репортер.

Аналогичный рынок открылся в городе Дунгуан на юге страны, с единственным отличием – теперь здесь появилась охрана, которая не дает прессе снимать работу продавцов.

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Стоит отметить, что летучие мыши считаются переносчиками многих опасных для человека вирусов благодаря своей мощной иммунной системе, из-за которой они не болеют сами. Кроме коронавируса, от этих же животных пошли и другие эпидемии – SARS, MERS и Эболы.

Ранее украинка Екатерина Ли, которая вместе с семьей уже 6 лет живет в 9-миллионном Чженчжоу, рассказала сайту "Сегодня", как именно первый человек мог заразиться коронавирусом в Ухане.

Напомним, представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фенг заявил, что Китай может захлестнуть вторая волна пандемии коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай базар рынки коронавирус летучие мыши

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