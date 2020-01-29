Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,21

Украинка в Китае: Тут точно знают виновника коронавируса

29 января, 18:09

Анна Иваницкая

В Поднебесной не верят, что инфекция вырвалась из микробиологической лаборатории

/ Фото: Getty Images

Реклама

Китайские власти и телевидение даже не упоминали о том, что вспышка нового типа коронавируса в Ухане могла произойти после того, как инфекция вырвалась из лаборатории городского института вирусологии.

На этой неделе ряд СМИ сообщил о работе китайских ученых со штаммами коронавируса – либо в качестве биологического оружия, либо для разработки вакцины от убивающих поголовье свиней микроорганизмов.

Украинка Екатерина Ли, которая уже шесть лет живет с семьей в Чженчжоу, заявила сайту "Сегодня", что впервые об этом слышит.

"Тут точно знают виновника коронавируса. Это летучие мыши. Даже не так они, как наступивший год Крысы. Ведь по традиции, те, кто родились в год Крысы, в знак благословления должны съесть мясо "своего" животного. Вот, кто-то купил на рынке зараженных ночных летучих мышей, съел и пошла зараза", – утверждает Екатерина.

В то же время, украинка отметила, что летучие мыши не входят в ежедневный рацион жителей КНР. К тому же, их мясо является деликатесом – мало кто может себе позволить отведать такое блюдо.

Подробнее об этом читайте в материале "Вам показывают совсем не то": живущая в Китае украинка рассказала правду о коронавирусе" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Китай эпидемия биологическое оружие украинцы за границей коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на
Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на "врага Путина"Другие страны
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности
Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробностиДругие страны
"Величие" России высмеяли на наглядном примере: видеоРоссия
Коронавирус ударил по ценам на нефть: эксперты бьют тревогу
Коронавирус ударил по ценам на нефть: эксперты бьют тревогуЭкономика
Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себя
Визит Зеленского в Израиль: как Россия пытается переписать историю под себяУкраина
Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофе
Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...