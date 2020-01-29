Украинка в Китае: Тут точно знают виновника коронавируса

В Поднебесной не верят, что инфекция вырвалась из микробиологической лаборатории

/ Фото: Getty Images

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Китайские власти и телевидение даже не упоминали о том, что вспышка нового типа коронавируса в Ухане могла произойти после того, как инфекция вырвалась из лаборатории городского института вирусологии.

На этой неделе ряд СМИ сообщил о работе китайских ученых со штаммами коронавируса – либо в качестве биологического оружия, либо для разработки вакцины от убивающих поголовье свиней микроорганизмов.

Украинка Екатерина Ли, которая уже шесть лет живет с семьей в Чженчжоу, заявила сайту "Сегодня", что впервые об этом слышит.

"Тут точно знают виновника коронавируса. Это летучие мыши. Даже не так они, как наступивший год Крысы. Ведь по традиции, те, кто родились в год Крысы, в знак благословления должны съесть мясо "своего" животного. Вот, кто-то купил на рынке зараженных ночных летучих мышей, съел и пошла зараза", – утверждает Екатерина.

В то же время, украинка отметила, что летучие мыши не входят в ежедневный рацион жителей КНР. К тому же, их мясо является деликатесом – мало кто может себе позволить отведать такое блюдо.

Подробнее об этом читайте в материале "Вам показывают совсем не то": живущая в Китае украинка рассказала правду о коронавирусе" на нашем сайте.

А о масштабах распространения инфекции по миру, количестве погибших, зараженных и тех, кому удалось вылечиться от болезни, вы можете узнать в специальной онлайн-хронике на нашем сайте.

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