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Побережье Тайваня встряхнуло мощное землетрясение

30 июня, 07:30

Магнитуда подземных толчков составила 5,7 баллов

Фото: Pixabay

У юго-восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщила сейсмологическая служба китайского острова.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана в 140 километрах от береговой линии уезда Тайдун, а очаг залегал на глубине 44,5 километров. Колебания почвы ощущались на территории уездов Тайдун, Хуалянь, Пиндун, Цзяи, Юньлин, Чжанхуа, а также в городе Тайчжун.

На данный момент информации о пострадавших и ущербе от стихии не поступало. Отметим, что Тайвань с населением 23 миллионов человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.

Напомним, в ранее мы сообщали о последствиях мощного землетрясения на острове Тайвань. 18 апреля на телефоны местных жителей начали поступать предупреждения о землетрясении. Как утверждают очевидцы, толчков была несколько. Самый мощный – магнитудой 6,7. Подробнее – в сюжете:


Также мы писали, что в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая пострадал 31 человек

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Тег Тайвань, землетрясение, сейсмологи, магнитуда, подземные толчки

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Источник:

ТАСС

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