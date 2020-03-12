Подозрение на коронавирус: Трюдо рассказал, как чувствует его жена

Она недавно вернулась из Великобритании, где принимала участие в публичном мероприятии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его супруга Софи, у которой ранее проявились первые симптомы гриппа, чувствует себя уже лучше. Об этом глава канадского правительства сообщил в Twitter.

"Софи недавно вернулась из Великобритании, где принимала участие в публичном мероприятии, а прошлой ночью у нее появились легкие симптомы гриппа. Сейчас она чувствует себя лучше, но, следуя совету нашего доктора, она находится на самоизоляции, пока мы ждем результатов ее теста на COVID-19", — сообщил Трюдо.

Канцелярия Трюдо проинформировала, что премьер-министр перешел на домашний режим работы из-за появившихся у его супруги Софи симптомов гриппа. Она прошла тест на наличие коронавируса в ее организме, результаты будут известны в ближайшее время. Сейчас женщина помещена на домашний карантин.

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Напомним, что в Канаде первый случай заражения коронавирусом зафиксирован 25 января. Сейчас вирус выявлен у 103 человек, один заразившийся умер.

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Большая часть инфицированных прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта. В нескольких случаях заразились родственники вернувшихся, девять пациентов уже полностью вылечились. 79% заболевших — это люди старше 40 лет.

Напомним, что ранее норвежскую королевскую чету с министром здравоохранения отправили на карантин.

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