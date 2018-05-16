Подробности массового убийства в Австралии: 61-летний мужчина убил жену, дочь и внуков

Стали известны подробности массового убийства в Австралии: трое взрослых и четверо детей были найдены мертвыми в доме. Там жила Кэтрин Кокман с родителями и маленькими детьми. По одной из версии, в убийстве семьи подозревали Аарона Кокмана — бывшего мужа Катрин: она жаловалась, что мужчина не давал ей покоя и постоянно преследовал.

Однако то, что удалось выяснить за последние дни, шокировало всю Австралию — убийцей оказался отец Катрин, 61-летний Питер Майлз. Он убил свою дочь и внуков, пока те спали, затем выстрелил в жену Синду и позвонил в скорую помощь.









Аарон Кокман. Facebook. Фото из личного архива

Аарон Кокман. Facebook. Фото из личного архива

Аарон Кокман. Facebook. Фото из личного архива

Аарон Кокман. Facebook. Фото из личного архива

Бывший муж Кэтрин Аарон Кокман рассказал журналистам, что в последнее время семья Питера и Синды Майлз переживала тяжелые времена, возможно, из-за этого у Майлзов начались проблемы: сначала умер их первый сын, а второму требовалась пересадка почки. Вместе с ними переживала дочь Кэтрин.

"Я думаю, если бы что-то случилось с Нилом, Кэтрин не пережила бы этого. Я не думал о Синде и Питере, но, скорее всего, он бы тоже не смог потерять второго сына", — объяснил Кокман.

Аарон Кокман. Facebook. Фото из личного архива

Также выяснилось, что мужчина не видел детей уже больше полугода — супруги Майлз не разрешали ему их навещать. До развода с Кэтрин он был с Майлзами в хороших отношениях.

"Я ездил по городу, просто надеясь увидеть их [детей]. Но сейчас этот гнев, кажется, ушел, я не сержусь, я испытываю огромную грусть за своих детей", — поделился Аарон Кокман.

Следствие по-прежнему продолжается, но полиция Австралии не считает, что к убийствам причастен еще кто-то другой.

Как сообщалось, в Австралии в городе Осмингтон на одной из частных территорий полиция нашла семь тел, в том числе – четырех детей.

Напомним, в Австралии поймали убийцу, который шесть лет скрывался в зоопарке. Бывший работник скотобойни Малкольм Наден похитил и убил свою 24-летнюю кузину. Спустя полгода он убил девушку своего кузена, с которой тот растил ребенка. Также Наден домогался некую 15-летнюю девочку. Все эти преступления он совершил в своем родном городе Даббо.

Также в Австралии медикам удалось спасти ребенка после укуса сиднейского лейкопаутинного паука, которого считают самым ядовитым в мире.