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Погибший в авиакатастрофе в Эфиопии россиянин был награжден медалью за оккупацию Крыма

Сегодня, 11:01

"Сбербанк" подтвердил гибель своих сотрудников – супругов Екатерины и Александра Поляковых

Фото: AFP
Погибший в авиакатастрофе в Эфиопии россиянин был награжден медалью за оккупацию Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/516/2d4/5c85162d4cd7b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/516/2d4/5c85162d4cd7b.jpg Другие страны "Сбербанк" подтвердил гибель своих сотрудников - супругов Екатерины и Александра Поляковых

Один из погибших в авиакатастрофе Boeing 737 в Эфиопии россиян был награжден медалью за оккупацию Крыма. Об этом в Facebook сообщил украинский волонтер и блогер Анатолий Токарев.

"Был в составе "вежливых людей" под дулами которых был проведен "референдум", - написал он.

Блогер также выложил фото погибшего россиянина.

Ранее "Сбербанк" подтвердил гибель своих сотрудников – супругов Екатерины и Александра Поляковых, которые находились на борту самолета, разбившегося в Эфиопии.

Отмечается, что Поляковы, работавшие в компании "Сбербанк Лизинг", поехали в Африку на отдых.

Ранее сообщалось, что граждане 33 государств были на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. В результате крушения Boeing 737 никто не выжил.

По словам представителей авиакомпании, "погибли 32 кенийца, а также 18 граждан Канады, девять – Эфиопии, восемь – Италии, восемь – Китая, восемь – США, семь – Великобритании, семь – Франции, шесть – Египта, пять- Нидерландов, четыре – Индии, четыре – Словакии, трое – Австрии, трое – Швеции, трое – России, двое – Марокко, двое – Испании, двое – Израиля, двое – Польши, по одному – Бельгии, Сербии, Норвегии, Ирландии, Индонезии, Йемена, Уганды, Судана, Руанды, Сомали, Того, Мозамбика, Туниса, Саудовской Аравии". Еще четверо пассажиров были с паспортами ООН, их национальность устанавливается, уточнили в компании. Восемь членов экипажа – граждане Эфиопии.

Напомним, что лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение.  

Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.

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Тег Россия, Эфиопия, Крым, авиакатастрофа, оккупант

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