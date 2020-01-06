Похороны иранского генерала Сулеймани: впечатляющие фото и видео из Тегерана

Видео: Reuters

В Иране состоялась церемония прощания с генералом Корпуса стражей Исламской революции и командиром спецподразделением "Аль-Кудс" Касемом Сулеймани, который был убит в ходе операции США в Ираке 3 января.

Сперва духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи совершил погребальный намаз, церемония прошла в Тегеранском университете.

После этого в центре города прошло многочисленное траурное шествие. Судя по кадрам, снятым иранским телевидением с воздуха, улицы Тегерана заполнило огромное количеством людей с портретами генерала, черными траурными флагами и красными стягами – символ неотвратимости мести у мусульман-шиитов.

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Помимо иранского руководства, проститься с ликвидированным военачальником приехали высокопоставленные боевики из ряда других стран, которые финансируются и поддерживаются Ираном.

Видео: Reuters

В частности, прибыли заместитель лидера ливанской группировки "Хезболла" Наим Касем, командир иракского шиитского ополчения "Харакат ан-Нуджаба" шейх Акрам Кааби, а также глава политбюро палестинской террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийе.

Также церемонию посетили представители дипломаты ряда иностранных союзных Ирану государств.

Среди выступающих перед собравшимися отметилась дочь убитого генерала Зейнаб Сулеймани.

"Семьи американских солдат на Ближнем Востоке будут жить в ожидании смерти их детей. США должны осознавать, что убийство Сулеймани приведет к пробуждению региона. Враги все еще боятся погибшего Сулеймани", – сказала она.

Похоронят Касема Сулеймани 7 января в его родном городе Кермане.

Напомним, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию, отметив, что операция была проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, и кем именно был ликвидированный иранец, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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