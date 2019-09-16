Полиция Гонконга задержала почти сто протестующих, есть пострадавшие: подробности

В ходе столкновений 18 человек получили ранения, у троих из них серьезные повреждения

/ Фото: AFP

В результате столкновений в Гонконге в воскресенье между участниками акции протеста и полицией были задержаны 89 человек, 18 – получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в местной полиции, столкновения начались после нападения демонстрантов на полицейских в воскресенье вечером.

"Радикальные демонстранты напали на двух полицейских, бросали бензиновые бомбы, кирпичи и угрожали безопасности офицеров. К вечеру воскресенья бои между антиправительственными демонстрантами и полицией переросли в уличные драки. Там люди в белых футболках – предположительно сторонники Пекина и некоторые вооруженные молотками, удочками и ножами столкнулись с антиправительственными активистами", – говорится в сообщении.

Сообщается, что, по меньшей мере, 18 человек получили ранения, у 3 из них серьезные повреждения.

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В понедельник предприятия Гонконга и станции метро возобновили работу, закрывшиеся из-за столкновений в воскресенье.

Ранее сообщалось, что полиция Гонконга использовала водяные пушки и слезоточивый газ против протестующих, которые бросали коктейли Молотова и кирпичи возле правительственных зданий.

Митингующие бросали кирпичи в полицейских у зданий базы китайском армии, которая расположена неподалеку от парламента.

Сотни человек также собрались у консульства Великобритании, чьей колонией ранее был Гонконг, с призывами к Лондону повлиять на Китай.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье участники протестов в Гонконге с пением гимна США и плакатами, призывающими США оказать помощь в освобождении города от контроля Пекина, прошли к зданию американского генерального консульства и передали дипломатам петицию. Демонстрация прошла в мирной обстановке, полиция только наблюдала за шествием.

Три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов, участники которых стали выдвигать до пяти требований.

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