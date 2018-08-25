Полиция искала в доме экс-президента Аргентины подвал, который не указан на плане

Полиция проводит обыск в доме сенатора и экс-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер в городе Эль-Калафате в рамках расследования дела о взятках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Clarin.

По ее данным, ведущий дело судья Клаудио Бонадио распорядился провести обыск в доме, чтобы сравнить план помещений с описанием из показаний свидетелей, утверждающих, что в здании есть подвал, который не указан на плане.

В четверг следственные действия прошли в квартире Фернандес де Киршнер в Буэнос-Айресе и ее доме в городе Рио-Гальегос. В аргентинской столице обыск продлился 13 часов.

В среду верхняя палата парламента Аргентины единогласно одобрила судебный запрос на проведение обыска в квартире и домах бывшей главы государства, пользующейся парламентской неприкосновенностью как сенатор. Ранее Фернандес де Киршнер в обращении к коллегам, размещенном на ее сайте, заявила о согласии на проведение обысков, отметив при этом, что считает необоснованными меры, предпринимаемые в ее отношении Бонадио. Он потребовал разрешение на проведение указанных следственных действий на том основании, что Фернандес де Киршнер якобы причастна к созданию коррупционной схемы.

Расследование дела о взятках было начато в ноябре 2017 года после того, как бывшая жена водителя заместителя министра планирования Роберто Барраты сообщила полиции, что видела, как ее супруг перевозит сумки с деньгами. По версии обвинения, эти деньги являются взятками от строительных и энергетических компаний. В ходе обыска в доме водителя были обнаружены тетради, в которых он записывал свои передвижения.

Ранее сенат Аргентины проголосовал в пользу того, чтобы разрешить проведение обыска, и таким образом, предоставил полиции право войти на территорию трех домов экс-президента страны.

В момент голосования в сенате присутствовала и сама Ф.де Киршнер, которая также высказалась за обыск.

Расследование по делу о коррупции было инициировано после того, как в СМИ появились дневники водителя заместителя министра планирования. В документах содержались данные о том, что ведомство получало многомиллионные взятки от строительных и энергетических компаний во время президентского срока Фернандес де Киршнер.

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