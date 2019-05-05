Политический скандал в Иране: брата президента приговорили к тюрьме
Сторонники Хасану Роухани уже обвинили судебные власти в попытке дискредитации главы государства
Иранский суд приговорил к лишению свободы бывшего члена делегации Исламской республики на "ядерных" переговорах с западными странами в 2015 году Хусейна Ферейдуна.
Судья признал его виновным в коррупции и, согласно приговору, он будет находиться в тюрьме неопределенный срок. Сам он своей вины не признает и намеревается подать апелляцию.
"Я решительно и категорически отвергаю обвинения, выдвинутые против меня в суде", ー цитируют Ферейдуна иранские СМИ.
Иранский дипломат также приходится родным братом президенту Хасану Роухани, поэтому некоторые сторонники главы государства уже обвинили судебные власти в попытке его дискредитировать.
Впервые неофициальные обвинения Ферейдуну высказали в 2016 году. Несмотря на последовавший за этим скандал, Роухани переизбрался на новый президентский срок в мае 2017 года. Через два месяца после этого Ферейдун был задержан.
Напомним, что пару месяцев назад в Иране арестовали пару по обвинению в нарушении исламских законов, запрещающих демонстрировать чувства на публике - мужчина сделал предложение руки и сердца женщине в одном из торговых центров города Арак.
Кроме того, мы писали об аресте 32-летней иранской правозащитницы Виды Мовахеди за то, что та демонстративно сняла платок-хиджаб в центре Тегерана и пришла заседание суда с непокрытой головой.
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