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В тюрьму за платок: жительнице Ирана вынесли суровый приговор

Сегодня, 14:09

В 2017 году 32-летняя Вида Мовахеди демонстративно сняла с головы платок в центре Тегерана

Фото: AFP

Вскоре после того, как иранскую правозащитницу приговорили к 148 ударам плетью за то, что она пришла на заседание суда с непокрытой головой, другую женщину приговорили к году тюрьмы за то, что  два года назад она демонстративно сняла платок-хиджаб в центре столицы страны – Тегеране.

Как пишет местное агентство IRNA, о соответствующем решении суда 14 апреля сообщил адвокат 32-летней Виды Мовахеди, уточнив, что его подзащитную признали виновной в аморальном поведении и подстрекательстве к неповиновению.

Впрочем, она еще может исключать тюремного срока, попросил помилования у верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Стоит отметить, что 32-летняя Мавахед была одной из основательниц кампании против обязательного ношения хиджаба в Иране. Ее примеру последовали многие жительницы других иранских городов, которые выкладывали на своих страницах в соцсетях снимки с непокрытой головой.

Волна протеста была очень жестко встречена властями: полиция арестовала не менее трех десятков иранок.

Напомним, что пару лет назад из иранской сборной по шахматам выгнали подававшую надежды 18-летнюю Дорсу Дерахшани за то, что девушка выступала без хиджаба.

Согласно иранскому законодательству, все жительницы Исламской республики обязаны носить с девятилетного возраста

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Тег Иран, религия, мусульмане, ислам, хиджаб, платок

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