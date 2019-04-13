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Польша не пустила парусник из аннексированного Крыма в свои воды

Сегодня, 09:29

Причина запрета – 70 курсантов на борту

Фото: Pixabay

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял решение не пускать российский парусник "Седов" в территориальные воды страны. Об этом сообщил Polskie Radio.

Причиной такого решения польских властей было присутствие на борту "Седова" более 70 курсантов так называемого "Керченского государственного морского технологического университета", расположенного во временно аннексированном Россией Крыму.

Напомним, что кроме Польши, такой запрет поставили и эстонские власти . Как заявили в пресс-службе МИД Эстонии, данное решение было связано с тем, что Таллин не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

В свою очередь в российском посольстве такой шаг назвали недружественным и напомнили о скором визите в РФ эстонского президента Керсти Кальюлайд, которая собирается посетить Москву 18 апреля и встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Также ранее мы рассказывали, что канцелярия президента Польши не пригласила Владимира Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны. По их словам, приглашены на торжественные мероприятия в Польше должны быть только члены Европейского Союза, НАТО и государства Восточного партнерства.

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Тег Польша, Крым, воды, парусник

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Источник:

24tv.ua

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