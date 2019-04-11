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Эстония закрыла свои воды для парусника из аннексированного Крыма

Сегодня, 12:21

В Таллине такой шаг объяснили непринятием незаконной оккупации украинского полуострова Россией

Фото: Pixabay

Эстонские власти запретили входить в территориальные воды страны паруснику "Седов" с курсантами Керченского государственного морского технологического университета на борту, который шел под флагом России.

Как заявили в пресс-службе МИД Эстонии, данное решение было связано с тем, что Таллин не признает незаконную аннексию Крыма Россией.

В российском посольстве такой шаг назвали недружественным и напомнили о скором визите в РФ эстонского президента Керсти Кальюлайд, которая собирается посетить Москву 18 апреля и встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, что в прошлом месяце Департамент внешней разведки Эстонии опубликовал доклад, в котором Россию назвали потенциальной угрозой безопасности этой балтийской страны и всего региона.

Эстонские спецслужбы также сошлись на том, что, если Россия решит атаковать Североатлантический альянс, удобнее всего это будет сделать со стороны стран Балтии.

Кроме того, мы писали, что ранее Эстония выразила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осудила серьезные нарушения Российской Федерацией международного права на оккупированном полуострове.

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Тег Россия, Эстония, Крым, корабль, парусник, аннексия Крыма

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Источник:

Интерфакс

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