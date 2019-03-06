Полсотни государств высказались относительно законности президентствования Гуайдо

В список этих государств входят страны из Западного полушария, а также Европы

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Полсотни государств высказались относительно законности президентствования Гуайдо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/247/d39/5c7247d39bd42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/247/d39/5c7247d39bd42.jpg 2019-03-06T09:18:00+02:00 Другие страны В список этих государств входят страны из Западного полушария, а также Европы

Хуана Гуайдо, которого объявили временным президентом на смену режима Николаса Мадуро, признали законным лидером Венесуэлы 54 мировых государства. Соответствующее заявление сделал заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Роберт Палладино.

По его словам, в список этих государств входят страны из Западного полушария, а также Европы. Палладино подчеркнул, что США будут сохранять свой курс внешней политики и поддержки Венесуэлы.

"Мы будем продолжать искать пути, которыми мы можем поддерживать гуманитарные потребности Венесуэлы с одной стороны, и мы продолжим просить другие страны делать то же самое", – сказал он.

В свою очередь Гуайдо призвал власти Испании высказать более жесткую позицию относительно кризиса в южноамериканской республике. Ранее испанские власти призвали не вмешиваться в ситуацию в Венесуэле и потребовали проведения досрочных выборов в стране.

"Я прекрасно понимаю позицию испанского правительства... Но, конечно, нам всегда хотелось бы, чтобы испанская позиция была более жесткой", – сказал он.

Ранее сообщалось, что за последние несколько дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали более пятисот военнослужащих в Вооруженных сил Боливарианской республики.

Венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, подчеркнув, что это единственный способ военных его страны перейти на сторону оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:

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