Полсотни государств высказались относительно законности президентствования Гуайдо
В список этих государств входят страны из Западного полушария, а также Европы
Хуана Гуайдо, которого объявили временным президентом на смену режима Николаса Мадуро, признали законным лидером Венесуэлы 54 мировых государства. Соответствующее заявление сделал заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Роберт Палладино.
По его словам, в список этих государств входят страны из Западного полушария, а также Европы. Палладино подчеркнул, что США будут сохранять свой курс внешней политики и поддержки Венесуэлы.
"Мы будем продолжать искать пути, которыми мы можем поддерживать гуманитарные потребности Венесуэлы с одной стороны, и мы продолжим просить другие страны делать то же самое", – сказал он.
В свою очередь Гуайдо призвал власти Испании высказать более жесткую позицию относительно кризиса в южноамериканской республике. Ранее испанские власти призвали не вмешиваться в ситуацию в Венесуэле и потребовали проведения досрочных выборов в стране.
"Я прекрасно понимаю позицию испанского правительства... Но, конечно, нам всегда хотелось бы, чтобы испанская позиция была более жесткой", – сказал он.
Ранее сообщалось, что за последние несколько дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали более пятисот военнослужащих в Вооруженных сил Боливарианской республики.
Венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, подчеркнув, что это единственный способ военных его страны перейти на сторону оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:
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