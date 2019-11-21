Поправка Геруса по импорту электроэнергии из РФ наносит геополитический вред Украине и Молдове – эксперт

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"Поправка Геруса", которая возобновила импорт электроэнергии из РФ , наносит существенный геополитический вред Украине и Молдове.

Об этом написал директор Института мировой политики Евгений Магда на своей странице в Facebook, комментируя высказывания молдавского аналитика Корнелиу Чуря об импорте Украиной электроэнергии из РФ.

"Местный аналитик Корнелиу Чуря (кстати, попробую с ним познакомиться) считает, что поправка Геруса в отношении импорта российской электроэнергии бьет не только по интересам Украины, разрушая его энергетическую стратегию, но и наносит реальный вред Молдове, поскольку развязывает руки Приднестровью. На фоне того, что в Молдове произошло усиление власти "красного президента" Игоря Додона (большинство министров нового правительства, которое возглавил Ион Кику – его бывшие советники), подобные экономические фокусы с украинской стороны наносят существенный геополитический вред", – написал Магда.

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Он также подчеркнул, что позиция украинской власти, которая разрешила импорт электроэнергии из страны-агрессора, и в то же время призывает к ужесточению международных санкций против России, выглядит странной.

"Сложно не согласиться с господином Чурей, что импортировать электроэнергию из России и призывать к ужесточению санкций против агрессора – выглядит несколько странным", – отметил Магда.

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Новости "Сегодня" писали, что с 1 октября благодаря "поправке Геруса" (главы профильного комитета Верховной Рады Андрея Геруса) началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВт⋅ч до 4,5 млн кВт⋅ч/сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза – до 12 млн кВт⋅ч/сутки.

Ранее президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил, что импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, а объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

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