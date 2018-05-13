ДТП автобуса с украинской футбольной командой в Беларуси: Порошенко выразил соболезнования пострадавшим

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования юным футболистам, которые пострадали в результате аварии в Беларуси, и их семьям. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

"Искренние соболезнования юным футболистам украинской сборной и их семьям, пострадавшим в результате ДТП в Беларуси. Поручил дипломатам и медикам оказать всю необходимую помощь", – написал президент.

Напомним, в результате ДТП в Беларуси на трассе "Каменец – Шерешево Свислочь", в которое попала юношеская футбольная команда, погиб 12-летний ребенок- гражданин Украины.

Ранее в МИД Украины подтвердил информацию о шестерых пострадавших в ДТП в Беларуси детях, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, в начале апреля в центральной части Канады произошло ДТП с участием автобуса молодежной команды хоккеистов.