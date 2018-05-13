ДТП с детьми в Беларуси: появились подробности

В результате ДТП, погиб ребенок 2005 года рождения. Во время движения авто он находился на переднем сидении

В результате ДТП в Беларуси на трассе "Каменец – Шерешево Свислочь", в которое попала юношеская футбольная команда, погиб 12-летний ребенок- гражданин Украины. Об этом сообщает Госавтоинспекция Брестской области.

По предварительной информации, водитель 1976 года рождения (также украинский гражданин), управляя автомобилем марки "Рено Мастер", совершил попутное столкновение с погрузчиком "Амкодор" под управлением 48-летнего местного жителя.

"В результате столкновения погиб ребенок-пассажир (2005 г.р., гражданин Украины), который находился на переднем пассажирском сидении", – отмечено в сообщении.

Ранее в МИД Украины подтвердил информацию о шестерых пострадавших в ДТП в Беларуси детях, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, в начале апреля в центральной части Канады произошло ДТП с участием автобуса молодежной команды хоккеистов.