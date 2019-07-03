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После погромов парламента в Гонконге задержали участников протестов

3 июля, 23:40

Их обвиняют в препятствовании работе полицейских, организации незаконных собраний и владении оружием

Фото: AFP

Полиция Гонконга заявила о задержании 12 человек, которые принимали участие в акциях протеста 1 июля.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

11 мужчин и одна женщина задержаны по делу о насильственных действиях во время штурма Законодательного собрания. Их обвиняют, в частности, в препятствовании работе полицейских, организации незаконных собраний и владении оружием.

Напомним, что гонконгцы, вышедшие на улицу в день 22-й годовщины передачи района от Великобритании Китаю, смогли прорвать полицейские заграждения и на несколько часов занять здание местного парламента, поскольку полиция просто отступила от главных ворот. Как сообщало агентство Reuters, в итоге демонстранты ворвались в здание "большим потоком", вооружившись дорожными знаками и металлическими трубами от уличных ограждений. Они посрывали со стен картины видных политических деятелей района, разбили стеклянные двери и из баллонов с краской расписали антиправительственными лозунгами стены, эмблему Гонконга и рабочие столы депутатов. Были разбиты десятки компьютеров и почти все камеры наружного наблюдения. У некоторых протестующих были старые колониальные флаги Гонконга и стяг Великобритании.  

Через несколько часов после сдачи Законодательного собрания полицейские легко преодолели импровизированные баррикады протестующих и оттеснили вооруженных зонтами и защищенных строительными касками протестующих от входа в здание. 

Официальный Пекин осудил действия митингующих. Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что Лондон пригрозил Пекину последствиями, если права жителей Гонконга будут нарушаться. 


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Тег протесты, полиция, аресты, гонконг

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Источник:

Интерфакс

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