После встречи с Путиным Папа Римский сделал заявление по Донбассу

Франциск призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности

Папа Римский Франциск. Фото: Vatican Media/REUTERS.

Папа Римский Франциск на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным принял в пятницу, 5 июля, в Ватикане украинских епископов и осудил войну на Донбассе. В этом регионе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций и сопровождающаяся попытками "втянуть в дело и религиозный аспект", сказал римский первосвященник. При этом понтифик не упомянул Россию, передает DW.

Франциск призвал католическую церковь в Украине к единству и бдительности.

"В ночь конфликта, которую вы переживаете, Господь призывает своих чад, как в Гефсиманском саду, к бдительности и молитве, а не к самообороне и уж тем более не к нападению. Иисус ожидает от своих учеников молитвы и полной самоотдачи. Лишь так можно остановить спираль насилия", – подчеркнул римский первосвященник. Он призвал украинских епископов не вовлекаться в борьбу за церковные, националистические или политические интересы.

На встрече с Путиным 4 июля Папа Римский также затронул вопрос о войне на востоке Украины. В официальном коммюнике по итогам встречи на эту тему, однако, не было приведено никаких подробностей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " После встречи с Путиным Папа Римский сделал заявление по Донбассу". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"