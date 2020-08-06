После взрыва в Бейруте полетели первые головы

Ливанские следователи разбираются в причинах, которые привели к мощному взрыву в Бейруте, жертвами которого стали 137 человек и еще около 5 тысяч пострадали. Власти страны уже задержали 16 чиновников администрации порта, где произошел мощный взрыв. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на военную прокуратуру страны.

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Кроме того, банковские счета директора порта, главы таможни Бейрута и еще пяти высокопоставленных членов администрации заморожены по распоряжению Банка Ливана, сообщает телеканал Lebanon 24.

"Специальная следственная комиссия по противодействию отмыванию денег и финансовому терроризму Банка Ливана (Центробанка) распорядилась снять банковскую тайну и заморозить счета семи человек".

Информация о счетах будет открыта для специализированных судебных инстанций. Директива обязательна к исполнению всеми банками и финансовыми институтами Ливана, отмечает телеканал.

В среду, 5 августа, правительство Ливана распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию порта Бейрута, пока не будут установлена ответственность конкретных должностных лиц за взрыв. Чиновникам запрещено покидать свои дома на время следствия, которое власти обещают завершить в течение пяти дней. Конкретные имена возможных причастных к катастрофе в Бейруте не называются, но под расследование попадают как действующие, так и бывшие сотрудники морской гавани, отвечавшие за хранение и охрану опасных материалов на территории порта.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что 4 августа на складе в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Были уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки числятся пропавшими без вести.

По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.

Больше о трагедии читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Взрыв в Бейруте: все подробности трагедии в порту (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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