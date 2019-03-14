Последствия блэкаута: Венесуэлу захлестнули нападения на магазины

Волна грабежей прокатилась по 13 обесточенным штатам Венесуэлы

Фото: Pixabay

Последствия блэкаута: Венесуэлу захлестнули нападения на магазины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/991/b56/5c8991b564f8d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/991/b56/5c8991b564f8d.jpg 2019-03-14T01:26:58+02:00 Другие страны Волна грабежей прокатилась по 13 обесточенным штатам Венесуэлы

В регионах Венесуэлы, которые остались без света, произошла серия нападений на магазины. Об этом информирует неправительственная организация (НПО) "Центр наблюдения за социальной конфликтностью".

Грабежи в сфере торговли были отмечены в 13 регионах, в том числе в столице страны. Самая тяжелая ситуация сложилась в штате Сулия, где за два дня были разграблены свыше 350 магазинов.

Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары.

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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