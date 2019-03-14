Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Последствия блэкаута: Венесуэлу захлестнули нападения на магазины

Сегодня, 01:26

Волна грабежей прокатилась по 13 обесточенным штатам Венесуэлы

Фото: Pixabay
Последствия блэкаута: Венесуэлу захлестнули нападения на магазины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/991/b56/5c8991b564f8d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/991/b56/5c8991b564f8d.jpg Другие страны Волна грабежей прокатилась по 13 обесточенным штатам Венесуэлы

В регионах Венесуэлы, которые остались без света, произошла серия нападений на магазины. Об этом информирует неправительственная организация (НПО) "Центр наблюдения за социальной конфликтностью".

Грабежи в сфере торговли были отмечены в 13 регионах, в том числе в столице страны. Самая тяжелая ситуация сложилась в штате Сулия, где за два дня были разграблены свыше 350 магазинов.

Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары. 

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег торговля, Венесуэла, магазин, кражи, блэкаут

Вы сейчас просматриваете новость " Последствия блэкаута: Венесуэлу захлестнули нападения на магазины". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле прогремел взрыв

Сегодня, 00:59

В результате взрыва никто не пострадал

"У нас пересохло горло": после блэкаута жители Венесуэлы столкнулись с нехваткой воды

Вчера, 10:45

Люди пытаются пить из загрязненных водоемов

Вашингтон готов применять любые меры против Каракаса — Помпео

Вчера, 03:26

Против Венесуэлы уже действуют санкции США

Просишь Господа, и электричество возвращается: Мадуро призвал венесуэльцев молиться за свет

Вчера, 02:43

Венесуэльский лидер попросил граждан экономить свет после блэкаута

В Венесуэле освободили журналиста, которого подозревали в попытке саботажа на ГЭС

Вчера, 02:01

Работник СМИ был задержан Боливарианской службой разведки

Гуайдо назвал ближайшие дни в Венесуэле решающими в борьбе за власть

Вчера, 01:13

Оппозиционер готов идти на президентский дворец Мадуро Мирафлорес

155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала свои тренировки

Что лечит калина в организме человека

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Диетолог развенчала мифы о кофе

​У Порошенко отреагировали на видео, где он снял шапку с девушки

В Пенсионном фонде рассказали, кому и насколько повысили пенсии

Как заменить бумажное пенсионное удостоверение на новое

Участник АТО из Одессы пригрозил кандидату в президенты судом

Правила перевозки денег через границу в Украине изменятся

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"

Это очень трогательно: Максим Галкин умилил поклонников видео