Постсоветские страны помогают США готовить переворот в Венесуэле – Лавров

При этом российский министр не стал уточнять, о каком именно "режиме" идет речь и откуда у него появились такие сведения

Фото: AFP

Постсоветские страны помогают США готовить переворот в Венесуэле – Лавров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/922/1c9/5c79221c99434.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/922/1c9/5c79221c99434.jpg 2019-03-01T13:25:00+02:00 Другие страны При этом российский министр не стал уточнять, о каком именно «режиме» идет речь и откуда у него появились такие сведения

Россия продолжает распространять ничем не подтвержденную информацию о планах Соединенных Штатов в ближайшее время задействовать постсоветские страны для переправки к границам Венесуэлы вооружений, которые Америка якобы собирается купить в Восточной Европе. В частности, об этом 1 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Поступающая информация говорит о том, что на ближайшую перспективу США планируют закупать в одной из восточноевропейских стран стрелковое оружие, минометы, ПЗРК, ряд других видов вооружений и переправить это поближе к Венесуэле с помощью авиакомпании абсолютно послушного Вашингтону режима на постсоветском пространстве", – сказал он на встрече с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес.

При этом российский министр не стал уточнять, о каком именно "режиме" идет речь и откуда у него появились такие сведения.

Напомним, ранее спикер МИД РФ Мария Захарова заявила о причастности Украины к "операции" США по государственному перевороту в Венесуэле – якобы в операции по транспортировке оружия в одну из соседних с Боливарианской республикой стран будет задействовано украинское госпредприятие "Антонов".

Кроме того, мы уже писали, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным главой государства.

Также, как сообщалось, Лавров обещал, что Москва поможет Каракасу противодействовать внешнему вмешательству в дела Венесуэлы и оказанию давления извне.

Как сообщал сайт Сегодня, политический кризис в Венесуэле входит в топ-темы дня, к которым приковано внимание СМИ. Об остальных главных событиях смотрите на видео ниже:

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