Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Появились первые результаты поисков пропавших альпинистов в Гималаях

2 июня, 15:15

Их доставили вертолетом в базовый лагерь у подножья горы

Фото: AFP

Группу из четырех британских альпинистов нашли в районе горы Нандадеви в индийском штате Уттаракханд, поиск еще восьми человек продолжается. Как сообщает телеканал NDTV, британцев вертолетом доставили в базовый лагерь у подножья горы.

По данным источника, два вертолета и пешие группы продолжают поиск пропавших спортсменов. Спасательная операция осложняется плохой погодой. Четверо обнаруженных спортсменов не входили в состав большой группы из восьми человек, но поддерживали с ней связь до 26 мая. На следующий день в районе восхождения сошла лавина.

Пропавшая команда альпинистов состояла из четверых британцев, двух граждан США, гражданки Австралии и сопровождавшего их индийца. Эта группа вышла из базового лагеря на подъем еще 13 мая. Они должны были подняться на восточную вершину пика Нандадеви (7434 м над уровнем моря) и 31 мая вернутся в лагерь. Однако в срок группа не вернулась, и никакой связи установить с ней пока не удалось.

Напомним, двое альпинистов погибли на подступах к вершине Канча-джАнґа. Оба – выходцы из Индии. Мужчины умерли от истощения. Им не хватило дыхания на пути к вершине, которая достигает восьми с половиной тысяч метров.


Кроме этого, ранее в России лавиной накрыло группу лыжников, которые отдыхали на горнолыжном курорте в республике Карачаево-Черкесия. В результате случившегося один человек погиб и еще несколько пострадали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег альпинисты, горы, гималаи, пропавшие без вести

Вы сейчас просматриваете новость " Появились первые результаты поисков пропавших альпинистов в Гималаях". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевики атаковали ВСУ возле Попасной, один военный пропал без вести

29 мая, 01:39

В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия, но положительных результатов не дали

На Эвересте за неделю погибли семеро альпинистов

24 мая, 15:31

Еще двух человек разыскивают

В Минобороны назвали число бойцов, пропавших без вести на Донбассе

14 мая, 21:08

В оборонном ведомстве рассказали, как бригады врачей разыскивали погибших и раненых защитников Украины

На Закарпатье от переохлаждения спасали чешскую туристку

7 мая, 16:01

Поиски женщины осложнялись шквальным ветром и сильным дождем

7 причесок, которые сделают вас моложе

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Больного Шумахера впервые после травмы заметили посторонние

​Уровень моря поднимется на 2 метра

От чего спасет хурма

Гройсман после отказа Рады поддержать его отставку

Ежедневная гигиена: как правильно мыть руки

"Люди начали уворачиваться, чтобы пропустить третий гол"

Климпуш-Цинцадзе готова исполнять обязанности премьера

Спорт для маленьких девочек? Моделям не место в фигурном катании

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Сегодня, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Сегодня, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

Вчера, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

31 мая, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь