Появились первые результаты поисков пропавших альпинистов в Гималаях

Их доставили вертолетом в базовый лагерь у подножья горы

Фото: AFP

Группу из четырех британских альпинистов нашли в районе горы Нандадеви в индийском штате Уттаракханд, поиск еще восьми человек продолжается. Как сообщает телеканал NDTV, британцев вертолетом доставили в базовый лагерь у подножья горы.

По данным источника, два вертолета и пешие группы продолжают поиск пропавших спортсменов. Спасательная операция осложняется плохой погодой. Четверо обнаруженных спортсменов не входили в состав большой группы из восьми человек, но поддерживали с ней связь до 26 мая. На следующий день в районе восхождения сошла лавина.

Пропавшая команда альпинистов состояла из четверых британцев, двух граждан США, гражданки Австралии и сопровождавшего их индийца. Эта группа вышла из базового лагеря на подъем еще 13 мая. Они должны были подняться на восточную вершину пика Нандадеви (7434 м над уровнем моря) и 31 мая вернутся в лагерь. Однако в срок группа не вернулась, и никакой связи установить с ней пока не удалось.

Напомним, двое альпинистов погибли на подступах к вершине Канча-джАнґа. Оба – выходцы из Индии. Мужчины умерли от истощения. Им не хватило дыхания на пути к вершине, которая достигает восьми с половиной тысяч метров.

Кроме этого, ранее в России лавиной накрыло группу лыжников, которые отдыхали на горнолыжном курорте в республике Карачаево-Черкесия. В результате случившегося один человек погиб и еще несколько пострадали.

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