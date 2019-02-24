Пожар на международном авиасалоне в Индии: из-за окурка сгорели сотни авто
Распространению пламени способствовала сухая трава и сильный ветер
Правоохранительные органы Индии расследуют обстоятельства пожара, который произошел во время авиасалона Aero India в городе Бангалор 24 февраля.
Как сообщает местный телеканал NDTV, инцидент случился на общественной парковке, в результате чего сгорели не менее трех сотен автомобилей, однако информации о пострадавших нет.
Из-за сухой травы и сильного ветра пламя быстро распространилось, утверждают в пожарной охране Бангалора.
Индийское министерство обороны уже распорядилось провести расследование причин ЧП, одной из которых могла стать непотушенная сигарета.
После случившегося работу авиасалона временно прекратили, а также переместили около сотни, представленных на мероприятии самолетов.
Напомним, что данное происшествие стало уже не первым Aero India. Ранее на этой неделе во время репетиций перед началом авиасалона в небе столкнулись два военных самолета, в результате чего один пилот погиб и еще двое получили ранения.
Мы также писали о пожаре, который вспыхнул в отеле Arpit Palace в центре Нью-Дели. Жертвами случившегося стали не менее 17 человек и еще более 30 пострадали.
Кроме того, сообщалось о мощном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе компании Bharat Petroleum в Мумбаи, в результате которого пострадал по меньшей мере 21 человек.
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