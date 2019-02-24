Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Пожар на международном авиасалоне в Индии: из-за окурка сгорели сотни авто

Сегодня, 13:06

Распространению пламени способствовала сухая трава и сильный ветер

Фото: AFP
Пожар на международном авиасалоне в Индии: из-за окурка сгорели сотни авто //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/279/a32/5c7279a328484.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/279/a32/5c7279a328484.jpg Другие страны Распространению пламени способствовала сухая трава и сильный ветер

Правоохранительные органы Индии расследуют обстоятельства пожара, который произошел во время авиасалона Aero India в городе Бангалор 24 февраля.

Как сообщает местный телеканал NDTV, инцидент случился на общественной парковке, в результате чего сгорели не менее трех сотен автомобилей, однако информации о пострадавших нет.

Из-за сухой травы и сильного ветра пламя быстро распространилось, утверждают в пожарной охране Бангалора.

Индийское министерство обороны уже распорядилось провести расследование причин ЧП, одной из которых могла стать непотушенная сигарета.

После случившегося работу авиасалона временно прекратили, а также переместили около сотни, представленных на мероприятии самолетов.

Напомним, что данное происшествие стало уже не первым Aero India. Ранее на этой неделе во время репетиций перед началом авиасалона в небе столкнулись два военных самолета, в результате чего один пилот погиб и еще двое получили ранения.

Мы также писали о пожаре, который вспыхнул в отеле Arpit Palace в центре Нью-Дели. Жертвами случившегося стали не менее 17 человек и еще более 30 пострадали.

Кроме того, сообщалось о мощном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе компании Bharat Petroleum в Мумбаи, в результате которого пострадал по меньшей мере 21 человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Индия, пожар, возгорание, огонь, пламя, авиасалон

Вы сейчас просматриваете новость " Пожар на международном авиасалоне в Индии: из-за окурка сгорели сотни авто". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельный пожар в Нью-Дели: владельца отеля арестовали

17 февраля, 09:16

В результате жуткого пожара погибли 17 человек

Более 40 человек погибли при пожаре в жилом доме в столице Бангладеш

21 февраля, 03:22

Число жертв может увеличиться

В Индии жертвами суррогатного алкоголя стали более 100 человек

Сегодня, 00:25

Жертвами являются в основном работники чайных плантаций

В Индии на фабрике ковров прогремел мощный взрыв: 10 человек погибли

Вчера, 14:44

В здании предприятия взорвались пиротехнические изделия

Крушение самолетов ВВС Индии на авиашоу: появились подробности

19 февраля, 11:15

Пилот самолета Hawk Mk.132 Сахил Ганди катапультировался, но впоследствии скончался из-за полученных травм

В Индии покажут украинский транспортный самолет и новое вооружение

17 февраля, 06:00

Выставка "АэроИндия 2019" откроется в индийском Бангалоре 20 февраля

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Идеальный вес женщины (таблица)

В Днепропетровскую область вторглись российские спецслужбы, - СБУ

Зеленский вступил в перепалку с ветеранами АТО

Иван Ургант потроллил Друзя из-за махинаций

Друзь отстранен от участия в "Что? Где? Когда?"

«Феномен» Тигипко. Как богатеют во время войны

Жириновский обругал на все корки певца Лазарева из-за Крыма

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента
Загрузка...

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Вчера, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

7 продуктов для того, чтобы кожа сияла