Пожар на международном авиасалоне в Индии: из-за окурка сгорели сотни авто

Распространению пламени способствовала сухая трава и сильный ветер

Фото: AFP

Пожар на международном авиасалоне в Индии: из-за окурка сгорели сотни авто //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/279/a32/5c7279a328484.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/279/a32/5c7279a328484.jpg 2019-02-24T13:06:00+02:00 Другие страны Распространению пламени способствовала сухая трава и сильный ветер

Правоохранительные органы Индии расследуют обстоятельства пожара, который произошел во время авиасалона Aero India в городе Бангалор 24 февраля.

Как сообщает местный телеканал NDTV, инцидент случился на общественной парковке, в результате чего сгорели не менее трех сотен автомобилей, однако информации о пострадавших нет.















Из-за сухой травы и сильного ветра пламя быстро распространилось, утверждают в пожарной охране Бангалора.

Индийское министерство обороны уже распорядилось провести расследование причин ЧП, одной из которых могла стать непотушенная сигарета.

После случившегося работу авиасалона временно прекратили, а также переместили около сотни, представленных на мероприятии самолетов.

Напомним, что данное происшествие стало уже не первым Aero India. Ранее на этой неделе во время репетиций перед началом авиасалона в небе столкнулись два военных самолета, в результате чего один пилот погиб и еще двое получили ранения.

Мы также писали о пожаре, который вспыхнул в отеле Arpit Palace в центре Нью-Дели. Жертвами случившегося стали не менее 17 человек и еще более 30 пострадали.

Кроме того, сообщалось о мощном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе компании Bharat Petroleum в Мумбаи, в результате которого пострадал по меньшей мере 21 человек.

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