Пожар на студии Kyoto Animation в Японии: количество жертв выросло

Всего в здании в момент возгорания находились порядка 70 человек, о месте нахождения нескольких из них пока ничего не известно

Пожар на студии в Японии. Фото: AFP

По меньше мере 12 человек стали жертвами пожара, который произошел в студии по производству аниме Kyoto Animation, расположенной в западном японском городе Киото. Об этом сообщило в четверг агентство Киодо. Ранее сообщалось о 10 погибших.

По данным спасателей, они находятся в "состоянии остановки сердца и легких" (так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи – Ред.). Еще 36 человек были госпитализированы.

Всего в здании в момент возгорания находились порядка 70 человек, о месте нахождения нескольких из них пока ничего не известно.

Пожар произошел из-за умышленного поджога. На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который, предположительно, разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его. Также в здании были найдены несколько ножей, которые могут принадлежать злоумышленнику.

Трехэтажное здание, где находится офис компании Kyoto Animation, сильно обгорело. В тушении огня были задействованы 30 пожарных расчетов. Пожар уже потушен, больше всего пострадали второй и третий этаж здания.

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