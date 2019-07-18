Масштабный пожар на студии аниме в Японии: есть погибший

Еще почти 40 людей пострадали, несколько из них – без сознания







В западном японском городе Киото пожар на студии по производству аниме Kyoto Animation унес жизнь человека. Об этом сообщило агентство Киодо.

Кроме того, еще почти 40 людей в результате пожара пострадали. Несколько из них сейчас находятся без сознания.

Отметим, что причиной пожара стал умышленный поджог. На месте происшествия копы задержали 41-летнего мужчину с канистрой, в которой был бензин или керосин. Он тоже пострадал и сейчас находится в больнице.

В тушении огня были задействованы 30 пожарных расчетов. Пламя уже ликвидировали – больше всего пострадали второй и третий этаж здания. По словам очевидцев, пожару предшествовал звук, похожий на хлопок.

Напомним, ранее на этой неделе произошел пожар на складе компании Jim Beam Bourbon в округе Вудфорд в штате Кентукки. Огонь уничтожил около 45 тысяч бочек (около 7 млн литров) виски, из-за чего убыток компании может составлять до 300 млн долларов.

Мы также писали, что в прошлом месяце в американской Филадельфии произошла серия взрывов на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе восточного побережья США – Philadelphia Energy Solutions Refinery.

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