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Правительство Беларуси сложило свои полномочия

17 августа, 12:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Пока члены правительства будут исполнять свои обязанности до назначения нового Совета министров

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который заявил о готовности поделиться полномочиями, подписал указ о сложении полномочий правительства своей страны.

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Об этом говорится на Национальном правовом интернет-портале.

В указе отмечается, что в соответствии со ст. 106 Конституции, ст. 9 закона от 23 июля 2008 года №424-З "О Совете министров Республики Беларусь", белорусское правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Данное распоряжение было подписано еще 15 августа, но сегодня уже вступило в силу.

Лукашенко поручил премьер-министру Беларуси, заместителям главы правительства, министрам и председателям государственных комитетов осуществлять свои полномочия до сформирования президентом нового состава Совета министров.

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Установлено, что в новый состав правительства по должности входят председатель Комитета государственного контроля, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси, председатель Национального статистического комитета, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

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А тем временем в Беларуси прошла девятая ночь протестов. В СМИ начали появляться сообщения с соответствующими видео, что Россия направила в сторону белорусской границы военные колоны. Как сообщали новости "Сегодня", одних демонстрантов отпускали из СИЗО, а с улиц везли новых задержанных.

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правительство Беларусь Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

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