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Представители Гуайдо встретились с сотрудниками Минобороны и Госдепа США

21 мая, 03:20

Гуайдо добивается прогресса в наращивании потенциала и международном сотрудничестве

Фото: AFP

Представитель лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в США – Карлос Веккьо рассказал о прошедшей встрече с сотрудниками Минобороны и госдепа США.

"Мы собрались вместе с Густаво Тарре Брисеньо (представитель Венесуэлы в Организации Американских государства – ред) с представителями Минобороны, госдепартамента США для оценки совместных механизмов сотрудничества и стратегического планирования и продвижения решения социального, политического и гуманитарного кризиса в Венесуэле", – написал Веккьо в Twitter.

Он отметил, что на встрече они обсудили "все аспекты кризиса и варианты". "Мы удовлетворены достигнутым прогрессом. Продолжаем!" – сообщил Веккьо. Гуайдо заявил: "Мы добиваемся прогресса в наращивании потенциала и международном сотрудничестве, которое позволит нам выйти из кризиса и начать восстановление нашей страны. Идем дальше!"

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Напомним, что ранее стало известно о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план был сорвался.


Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

В то же время, позиция Болтона, получившего широкие полномочия по вопросу Венесуэлы, вызвала раздражение в Белом доме и за его пределами.

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Тег Венесуэла, США, Минобороны, оппозиция, Госдеп США, Гуайдо

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Источник:

Интерфакс

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